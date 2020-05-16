İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 6 bin 937'ye yükseldi

AA

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 35 artarak 6 bin 937'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 35 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1757 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Buna göre, ülkede 70 gün sonraki en düşük günlük can kaybı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 937'ye çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 118 bin 392 olduğunu belirtti.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 716'sının durumunun kritik olduğunu ifade eden Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 93 bin 147'ye ulaştığını kaydetti.

Cihanpur, ülke genelinde şu ana kadar 672 bin 679 kişiye Kovid-19 testi yapıldığı bilgisini verdi.