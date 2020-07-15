İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 199 kişi hayatını kaybetti

AA

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 199 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 388 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 13 bin 410'a, vaka sayısının da 264 bin 561'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 411'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavileri tamamlanan 227 bin 561 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 48 bin 49 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Doğu ve Batı Azerbaycan, İlam, Buşehr, Rezevi Horasanı, Huzistan, Zencan, Kürdistan, Kirmanşah, Gülistan, Mazenderan ve Hürmüzgan eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Tahran, Fars, Erdebil, İsfahan, Elburz, Güney Horasan, Sistan-Beluçistan, Kirman, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Loristan, Hemedan, Yezd ve Kuzey Horasan'ın da "riskli bölgeler" kategorisinde olduğunu belirtti.