İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı tekrar 100'ün altına düştü

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 6 bin 251 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 571'inin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Salgında son 24 saatte 85 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıklayan Lari, böylece virüs kaynaklı can kaybının 56 bin 18'e, vaka sayısının da 1 milyon 274 bin 514'e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 729'unun yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 58 bin 654'e ulaştığını ifade etti.

Lari ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 8 milyon 44 bin 799 olduğunu kaydetti.

Ülkede, 6 ay sonra 5 Ocak'ta 100'ün altına düşen günlük can kaybı sayısı, dün tekrar üç haneli sayılara çıkmıştı.