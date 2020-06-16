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HaberlerDünya

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 115 arttı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 115 artarak 9 bin 65'e yükseldi.

16.06.2020 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 115 arttı
AA

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 115 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 563 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 9 bin 65'e, vaka sayısının da 192 bin 439'a çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 810'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavilerinin tamamlanmasının ardından 152 bin 675 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 293 bin 609 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Batı ve Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Loristan, Kirmanşah, Gülistan, Hürmüzgan, Kürdistan ve Sistan-Beluçistan'ın "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısının 800'lere kadar düştüğü İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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