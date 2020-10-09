İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bini geçti

AA

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 210 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 4 bin 142 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 28 bin 98'e, vaka sayısının da 492 bin 378'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 392'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 401 bin 329'a ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 257 bin 766 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

- Hastanelere sadece acil vakalar kabul edilecek

Öte yandan Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, Kovid-19 nedeniyle hastanelerde oluşan aşırı yoğunluğa karşı yeni tedbirler aldıklarını açıkladı.

Herirçi, bu kapsamda acil durumlar haricindeki hastaların ikinci bir duyuruya kadar hastanelere kabul edilmeyeceğini belirtti.

Hastanelerdeki yoğunluğu önlemek için askeri hastanelerin de pandemi hastanelerine dönüştürüleceğini aktaran Herirçi, "Büyük Devrim Rehberi'nin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) talimatı üzerine Silahlı Kuvvetler'e ait hastaneler de tüm imkanlarıyla koronavirüs hastalarına hizmet için tahsis edilecek." dedi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi.