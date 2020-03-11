11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran'da koronavirüsle etkin mücadele edilemiyor
- Tahran'da yaşayan sağlık çalışanı Meryem Geylani: - "Piyasada maske ve eldiven zor bulunuyor. Eğer bu sektörde çalışmasaydım, ben de bulamazdım" - İranlı Mahmud Yakubiyan: - "Virüsle mücadelede kullanılan araç gereçler karaborsaya düştü"
İranlılar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gerekli ilaç, maske, eldiven ve dezenfeksiyon malzemelerinin yeteri kadar bulunmaması nedeniyle Tahran yönetimini eleştiriyor.
Tahran'da yaşayan sağlık çalışanı Meryem Geylani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Piyasada maske ve eldiven zor bulunuyor. Eğer bu sektörde çalışmasaydım, ben de bulamazdım. Özel hastaneler hasta kabul etmiyor. Halk sınırlı sayıdaki devlet hastanelerine gitmek zorunda kalıyor." dedi.
İranlı Mahmud Yakubiyan ise Kovid-19'la nasıl mücadele edilmesi gerektiğiyle ilgili halkın yeteri kadar bilgilendirilmediğini söyledi.
Yakubiyan, "Bilgilerimiz daha çok radyo ve televizyondan duyduklarımızla sınırlı. Virüsle mücadelede kullanılan araç gereçler karaborsaya düştü. Karaborsacıların tutuklandığı söyleniyor. Buna rağmen hala piyasada maske ve dezenfeksiyon maddesi bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Virüsün ilk görüldüğü şehirlerin karantinaya alınmaması krizin büyümesine neden oldu." diye konuştu.
- "Hastalıktan korunmak için özel bir eğitim verilmiyor"
Çarşıda dezenfeksiyon jeli almak için dükkanları dolaşan Fatma Alizade ise, "Jeli çok zor buldum. Filtreli maskeyi ise çok pahalıya satın alabildim. Neden maske ve eldiven kuyruğunda bekliyoruz? Bu olacak iş değil. Hastalıktan korunmak için özel bir eğitim verilmiyor. Sadece ellerinizi yıkayın diyorlar. Jel olmayınca elimizi nasıl yıkayalım." şeklinde konuştu.
Kalabalık ortamlardan uzak durduğunu dile getiren Tahranlı Emir Muhtar Turabi de "Eve aldığım her şeyi önce dezenfekte ediyorum. Maske ve dezenfeksiyon maddeleri piyasada yok. Ülkenin kuzeyinde koronavirüs nedeniyle her gün birçok kişi ölüyor. Devlet daha fazla şeyler yapmalı." dedi.
Ekonomik yaptırımların koronavirüsle mücadeledeki etkisine ilişkin soruyu ise Turabi, "İran'a 40 yıldan bu yana yaptırımlar uygulanıyor. Yaptırımları delmenin yollarını öğrendik. Bu nedenle yaptırımların çok da etkisi yok. Fakat ilaçlar bir sınıfın elinde bulunuyor. Adli makamlar bu konuya eğilmeliler." şeklinde cevapladı.
ABD yaptırımları ve yönetimsel sorunlar nedeniyle uzun zamandır ekonomik sıkıntılar içinde olan İran'da alış-verişin canlandığı Nevruz Bayramı'na günler kala, ülkede koronavirüsün baş göstermesi piyasaları olumsuz etkiliyor.
İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilen Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 354 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı ise 9 bine ulaştı.
,Elaheh Salari
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