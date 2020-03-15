Koronavirüs salgını nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 724'e yükselirken, vaka sayısının ise 13 bin 938'e ulaştığı açıklanmıştı

İran'da vatandaşlar "alkolün yeni tip koronavirüse iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte içki tüketimine başladı.

İran'ın Huzistan, Elburz, Erdebil, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Hemedan, Merkezi, Doğu Azerbaycan, Fars ve Mazenderan eyaletlerinde son bir haftada sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138'e yükseldi.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, "alkolün koronavirüse iyi geldiği" söylentileri üzerine ülke genelinde sahte içki nedeniyle zehirlenenler hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına altına alınanlardan şu ana kadar Huzistan'da 49, Fars'ta 31, Erdebil'de 13, Mazenderan'da 12, Doğu Azerbaycan'da 12, Elburz'da 7, Kürdistan'da 6, Hemedan'da 4, Merkezi'de 2, Kirmanşah'ta 1 ve Hürmüzgan'da 1 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde ölenlerin sayısı bir haftada 138 oldu.