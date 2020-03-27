İran'da koronavirüs tedbirleri kapsamında milli parklar kapatıldı

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İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e konuşan Tarım Bakanlığı Ormancılık, Park ve Orman Rezervleri Genel Müdürü Kuruş Haletberi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında halkın milli parklara ve ormanlara ziyaretlerinin durdurulduğunu söyledi.

Haletberi, ziyarete kapatılan noktalar arasında tatilcilerin en çok rağbet ettiği ülkenin kuzeyindeki Hazar Denizi'ne kıyısı olan Mazenderan, Gilan ve Gülistan eyaletlerinde toplam 138 orman, milli park ve tabiat parkının da bulunduğunu aktardı.

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 234'e, vaka sayısı ise 29 bin 406'ya ulaştı.

Yetkililerin halka zorunlu olmadıkça evden çıkmama çağrılarına rağmen Nevruz Bayramı tatili için halkın en çok tercih ettiği yer olan ülkenin kuzey bölgesine ziyaretler durdurulamamıştı.

Salgınla mücadele kapsamında önceki gün halka seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı getirilmişti. Ülke genelinde belediyelere bağlı tüm park ve bahçeler de 25 Mart'ta halkın ziyaretine kapatılmıştı.

,Bilal Güler