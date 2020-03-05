AA

İran'da koronavirüs nedeniyle okullar 20 Mart'a kadar tatil edildi



İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okullar ve üniversitelerde eğitime 2 hafta ara verildi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Mart'a kadar tatil edildiğini söyledi.

Vatandaşların tatili fırsat olarak değerlendirmemesini ve seyahat etmemesini isteyen Nemeki, "Gidiş-gelişleri önlemek için sert önlemler alacağız. Vatandaşlardan evlerinde kalmasını rica ediyorum. Bu hafife alınacak bir mesele değildir. Koronavirüsün yayılma hızı ve tesir etme derecesi çok yüksek. Yolculuk çok tehlikeli." diye konuştu.

Koronavirüsün yolculuklarla yayıldığına dikkati çeken Nemeki, sağlık yetkililerinin yaptığı uyarıların ciddiye alınması çağrısında bulundu, aksi takdirde salgının daha uzun süreceğini ifade etti.