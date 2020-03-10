AA

İran'da koronavirüs nedeniyle müze ve tarihi mekanlar ziyarete kapatıldı



İran'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha fazla yayılmasının önlenmesi kapsamında ülke genelindeki tüm müze, saray ve tarihi mekanların ziyaretçilere kapatıldığı bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre (ISNA),Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asgar Munisan, Kovid-19 salgınının daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli tedbir kararlarını içeren bir mektubu bakanlık yetkililerine gönderdi.

Munisan, mektubunda, müzelerin, sarayların ve tarihi mekanların faaliyetlerinin bugünden itibaren 20 Mart'ta başlayacak Nevruz tatilinin bitimine kadar durdurulması talimatını verdi.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl (Nevruz) 20 Mart'ta başlıyor.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 8 bini aşarken can kaybı 291'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 731 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.