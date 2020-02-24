İran'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı artıyor!

İranda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.

KORONAVİRÜS O ÜLKELERE DE SIÇRADI!

İran'ın yanı sıra İtalya'da da koronavirüs salgınının boyutu büyüyor. Reuters'ın haberine göre ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.