İran'da koronavirüs gölgesinde Kadir Gecesi - TAHRAN

AA

Şeb-i İhya olarak adlandırılan bu gecelerde mescitlerde toplanan İranlılar, toplu halde imsak vaktine kadar dua ediyor. Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyan Tahranlılar, ramazan ayının 23. gecesini aileleriyle birlikte, İmam Sadık Camisinde ve dışında ibadet etti.