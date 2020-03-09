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İran, Çin'den başlayarak dünya çapında yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs salgının etkisini en çok gösterdiği ülke. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 237'ye çıkarken, yetkililer 70 bine yakın mahkumun da koronavirüs endişesiyle ev izniyle serbest bırakılacağını açıkladı.

İran Yargı Şefi İbrahim Selimi yaptığı açıklamada, "70 bine yakın mahkumu koronavirüs salgını sebebiyle ev izniyle evlerine gönderiyoruz. Mahkumların salıverilmesi toplumda herhangi bir güvensizliğe yol açmayacak" ifadelerini kullandı.

Söz konusu mahkumlarla ilgili resmi işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini isteyen Reisi, ev izni şartlarına ilişkin ayrıntılara ise değinmedi.

İran'da hızla yayıldığı gözlenen yeni tip koronavirüsün, cezaevlerindeki mahkumları da tehdit ettiği gündeme gelmişti.

Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin bulunduğu 237 kişinin ölümüne yol açtı. 237 kişi arasında eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ve İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.

İLK KEZ 19 ŞUBAT'TA TESPİT EDİLMİŞTİ

Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı İran'da virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler, spor ve sanatsal faaliyetler 20 Mart'a kadar iptal edildi.

İran Cuma İmamları Politika Belirleme Konseyi Başkanı Hacı Ali Ekberi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ülkedeki tüm eyalet merkezlerinde geçtiğimiz hafta cuma namazlarının iptal edildiğini söylemişti.

Yeni tip koronavirüse yakalananlar arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 23 milletvekili de bulunuyor. Öte yandan, İran Ulusal Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Neccar'ın da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklanmıştı.