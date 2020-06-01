İran'da köpekler Kovid-19'u teşhis etmek için eğitildi

AA

Başkent Tahran’ın 50 kilometre batısındaki Şehriyar ilçesinde bulunan SK-9 Köpek Eğitim Merkezi, 6 eğitmen ve 20'ye yakın personel ile İran Sağlık Bakanlığı ve ordusu ile koordineli olarak 23 günlük program çerçevesinde köpekleri, Kovid-19’u teşhis etmeleri için eğitti.

Labrador, German Shepherd, Golden ve Border Collie cinsi köpeklerin hem eril hem de dişillerinin kullanıldığı deneylerde eğitimli köpeklerin 6 kit arasında Kovid-19 kitini tespit ettikleri iddia edildi.

SK-9 Köpek Eğitim Merkezi Sorumlusu İsmail İskenderi AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak amacıyla evcil köpekleri eğittiklerini ve bunların depremler ile doğal afetlerde kendilerine çok yardımcı olduğunu söyledi.

Daha önce kanser hastalığını teşhis eden köpekler üzerine çalıştıklarını ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ardından buraya yoğunlaştıklarını dile getiren İskenderi, “Köpekleri iki aşamalı eğitimden geçirdik ve onlarla 23 gün karantinada kaldık. Bu sürede eğitimli 6 köpeği Kovid-19 hastalarından alınan numunelerle karşı karşıya bıraktık.” dedi.

Hangi cins köpeğin bu salgını daha iyi teşhis edeceğini anlayabilmek için bazı deneyler gerçekleştirdiklerini aktaran İskenderi, Labrador, German Shepherd, Golden ve Border Collie cinsi köpeklerin hem eril hem de dişillerine virüs örneklerini gösterdiklerini dile getirdi.

- Yüzde 65,6 başarı iddiası

Köpeklerin koronavirüsü teşhis etmede yüzde 65,5 oranında başarı sağladığını ve askeri adli tıp uzmanlarının da testlerin sonucunu teyit ettiğini iddia eden İskenderi, şunları anlattı:

“Koronavirüsü teşhis eden köpekler alışveriş merkezleri (AVM),havalimanları ve metro gibi umumi yerlerde kullanılabilir. Bunun için bütçe ayrılması ve masrafların karşılanması gerekiyor. Burada yaptığımız çalışmalar araştırma ve geliştirme kapsamındadır.”

İskenderi, masrafların ve maliyetin karşılanması halinde hem İran’da hem de yurt dışında hizmet vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Köpek eğitmeni İman Kenarudi de koronavirüsün proteinli yapısına değinerek, “Tüm proteinler ve yaşam hücreleri tespit edilebilir. Bunları biz insanlar yapamayız fakat köpekler bu konuda yetenekli. Tüm proteinlerin yaşam alanı farklıdır ve yaşam hücrelerinin kendilerine özgü dokuları mevcut.” iddiasında bulundu.

Eğitimli köpeklerin her türlü kokuyu alabildiğini bunları birbirinden ayırt edebildiğini söyleyen Kenarudi, iddialarını şöyle sürdürdü:

“Köpeklerimizin bulguları koronavirüsü tespit etmek amacıyla yapılan PCR testinden daha başarılı. Eğitimli köpekler, Kovid-19’u maske ve elbiselerden de tespit edebiliyor. Bununla ilgili çalışmalarımız var.”

Kenarudi, talep edilmesi halinde diğer ülkelere de eğitim konusunda destek olabileceklerini söyledi.

- “Ölüm riskini göze alarak bu çalışmayı yürüttük”

Eğitmen Meysen Rayeci de Kovid-19 salgınının teşhisinin eğitimli köpekler için zor olmadığını savundu.

Rayeci, “Eğitmen ve köpeklerimizden virüse yakalanan olmadı. Bu çalışmada risk çok yüksek. Biz ölüm riskini göze alarak bu çalışmayı yürüttük. Usüllere ve kurallara riayet edilirse tehlike bertaraf edilir.” değerlendirmesini yaptı.