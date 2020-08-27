İran'da kömür ocağında patlama: 2 ölü

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Rezevi Horasan eyaletine bağlı Serhas İlçesi Kızılay Başkanı Muhammed Rızayi, "Ak Derbend Kömür Ocağı'nda meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Vatandaşların desteğiyle işçilerin cesetleri madenden çıkarıldı." dedi.

Rızayi, kazanın madenden kömür çıkartma esnasında dinamit patlaması sonucu meydana geldiğini kaydetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

,Omid Shamizikhelejan