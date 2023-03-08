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İran'da kız öğrencilerin zehirlenme olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

İran'da 30 Kasım'dan bu yana özellikle kız okullarında görülen zehirlenme vakalarının ardından Fars eyaletinde 5 kişinin gözaltına alındığı açıklandı

Giriş: 08.03.2023 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL
İran'da kız öğrencilerin zehirlenme olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
İran'da zehirlenme vakaları artıyor: 5 kişi gözaltında
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AA

İran'ın Fars eyaletinde 5 kişinin okullara zehirli gaz attıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Polis Sözcüsü Said Muntazarulmehdi, ülke genelinde endişeye yol açan kız öğrencilerin zehirlenme vakalarıyla ilgili gözaltılara ilişkin ilk ayrıntıları paylaştı.

Muntazarulmehdi, "Fars eyaletine bağlı Laristan ilçesinde 3'ü kadın 5 kişi, kız okullarının bahçesine zehirli madde atma nedeniyle gözaltına alındı." dedi.

Şüphelilerin ilçedeki 7 okulun bahçesine azot gazı attıklarının belirlendiğini dile getiren Muntazarulmehdi, gözaltına alınan 3 kadının 53 kız öğrencinin zehirlenmesine neden olan eylemlerini kayda alarak İran rejimi karşıtlığıyla öne çıkan "Iran International" televizyonuna gönderdiklerini ifade etti.

Muntazarulmehdi, zanlıların sorguda, amaçlarının "İran yönetimi hakkında olumsuz algı ve okullarda güvensizlik meydana getirmek" olduğunu söylediklerini aktardı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mirahmedi, dünkü açıklamasında, öğrencilerin toplu zehirlenmesiyle ilgisi tespit edilen bazı kişilerin 5 eyalette istihbarat ekipleri tarafından gözaltına alındığını açıklamıştı.

İRAN'DAKİ OKULLARDA TOPLU ZEHİRLENME VAKALARI

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Öğrencilerde, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, şüpheli vakaların kaynağını araştırmak üzere 1 Mart'ta İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Sağlık Bakanı Behram Aynullahi'yi görevlendirmişti.

Reisi, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada ise kız öğrencilerin zehirlenmesinden "İran düşmanlarını" sorumlu tutarak, "Bugün, ülkenin ilerlemesiyle birlikte düşmanlıklar da arttı, bunun en son örneği okullarda güvensizlik ve ailelerde endişe ortamı oluşturma girişimidir." demişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, toplumda endişenin giderek artması üzerine yaptığı açıklamada, yetkililere "olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli cezaya çarptırılması" talimatı verdiğini belirtmişti.

Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de zehirlenme vakalarının faillerinin "idamla" yargılanacağını söylemişti.

İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, dünkü açıklamasında, 30 Kasım 2022'den bu yana 25 eyaletteki 230 okulda çoğunluğunu kızların oluşturduğu 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiğini bildirmişti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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