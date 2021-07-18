İran'da işsizlerin yüzde 40'ından fazlası üniversite mezunu

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Mehr Haber Ajansı'na göre, İran İstatistik Merkezi, ülkedeki işsizlik oranlarına ilişkin son verileri paylaştı.

Ülkedeki işsizlerden 924 bin 394'ünün yüksek öğrenim mezunu olduğu kaydedildi.

KADINLARIN İŞSİZLİK ORANI ERKEKLERDEN YÜKSEK

Ayrıca üniversite mezunu kadınlar arasındaki işsizlik oranının erkeklere göre daha yüksek olduğu belirtildi.

İşsiz üniversite mezunlarından 474 bin 982'si kadınlardan, 449 bin 412'si erkeklerden meydana geliyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 2 milyon 291 bin 604 kişinin işsiz olduğu kaydediliyor.

TÜRKİYE'DE İŞSİZ SAYISI İRAN'IN YAKLAŞIK 2 KATI

İki ülkenin nüfusu da 83 milyon. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde gerçekleşti.