04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran'ın muhtelif şehirlerinde ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinin 40. yılı nedeniyle ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan karşıtı gösteriler düzenlendi.
"Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" dolayısıyla başkent Tahran'daki eski ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ile siyasi ve askeri yetkililer katıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kuklasını taşıyan göstericiler Washington, Tel Aviv ve Riyad yönetimleri aleyhine sloganlar attı, ardından ABD ve İsrail bayrakları yaktı.
Gösteride Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Trump maskesi takanlar zincirlere vurulmuş halde meydanda yürütüldü.
Silahlı Kuvvetler Komutanı Musevi törende yaptığı konuşmada, 4 Kasım'ın "dünyayı sömüren ABD'nin hegemonik yönetiminin çöküşünün sembolü" olduğunu savunarak, Washington yönetiminin İran'a karşı askeri yönteme başvurmaktan umudunu kestiğini, ekonomik savaşta da başarısız olduğunu söyledi.
Musevi, ABD'nin bu yüzden İran'da halk ayaklanması çıkarma peşinde olduğunu ileri sürdü.
EN UZUN KRİZ
Ayetullah Humeyni'nin "Casusluk yuvası" olarak tanımladığı ABD'nin Tahran Büyükelçiliği, İran Devrimi'nden 9 ay sonra, 4 Kasım 1979'da, kendilerine "İmam'ın Çizgisindeki Öğrenciler" adını veren ve sayıları binlerle ifade edilen silahlı gruplar tarafından işgal edilmişti.
Modern dünya diplomasi tarihinde en uzun diplomatik rehine krizi olarak kayıtlara geçen olayda, büyükelçiliği işgal eden silahlı gruplar, gizlice kaçmayı başaranların ardından kalan 66 diplomattan hasta bir kadın ile 13 Afrika kökenli Amerikalıyı serbest bırakmış, 52 kişiyi ise 444 gün boyunca rehin tutmuştu.
ABD ile İran arasında uzun süren Cezayir müzakerelerinin ardından 20 Ocak 1981'de varılan anlaşmanın resmen imzalanmasıyla rehinelerin bırakılması kabul edilmiş ve 21 Ocak 1981'de esirlerin teslimi Almanya’daki bir Amerikan askeri havaalanında gerçekleşmişti.
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