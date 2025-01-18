İran'da iki Yargıtay hakimi suikast sonucu hayatını kaybetti

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'daki Yüksek Mahkeme önünde silahlı bir saldırgan tarafından Yargıtay hakimlerine suikast düzenlendi.

Saldırıda Hüccetulislam Mukise ve Hüccetulislam Razini adlı iki hakim yaşamını yitirdi. Bir hakim ile koruması da yaralanırken saldırganın olayın ardından kendini vurarak intihar ettiği bildirildi.

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"Bu bir terör saldırısı"

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, başkent Tahran’da Yargıtay üyelerini hedef alan silahlı saldırıyı "terör saldırısı" olarak niteledi.

Cihangir, iki Yargıtay hakiminin öldürüldüğü saldırıya dair devlet televizyonuna açıklamada bulundu.

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İranlı Sözcü, saldırının yerel saatle 10.45 civarı, Yüksek Yargı üyelerinin odasına girilerek gerçekleştirildiğini söyledi.

Öldürülen hakimlerin önemli dosyalara baktığını aktaran Cihangir, bu kişilerin verdikleri hükümler nedeniyle sürekli “rejim düşmanlarının” hedefinde, tecrübeli yargı mensupları olduğuna dikkati çekti.

Cihangir, saldırıda ölen Yargıtay üyesi Hüccetulislam Ali Razini’nin 1999 yılında da bir suikasta uğradığı ve yaralı olarak kurtulduğu bilgisini paylaştı.

Olayı terör saldırısı olarak niteleyen Cihangir, saldırıyla irtibatlı kişilerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığını, soruşturmanın selameti için detaylı bilgi vermeyeceğini ifade etti.