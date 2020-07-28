İran'da iki İsveç vatandaşı uyuşturucu kaçakçılığından gözaltına alındı

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İsveç vatandaşı iki kişinin yakalanarak gözaltına alındığına ilişkin iddiaları doğrulayan İsmaili, "İsveç vatandaşı iki kişi uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları sırada gözaltına alınmıştır." dedi.
Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran İsmaili, "Bu kişiler şu anda gözaltında. Yabancı uyrukluların gözaltına alınmasına ilişkin yasalar kapsamında, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla İsveç hükümeti ve Tahran'daki İsveç Büyükelçiliğine bu kişilerin gözaltında olduğunu bildirdik." diye konuştu.
Yargı Erki Sözcüsü, söz konusu kişiler hakkında henüz mahkeme kararı alınmadığını ifade ederek, İsveç Büyükelçiliğinin gözaltındaki vatandaşlarıyla görüşebileceğini belirtti.
Öte yandan ABD'nin geçen hafta İran'a ait bir yolcu uçağına Suriye hava sahasında savaş uçaklarıyla önleme yapmasına da değinen İsmaili, "Yargı Erki, ülkemizin Dışişleri Bakanlığına ve uluslararası topluma bu vahşice davranışları önlemek için diplomasi ve hukuki yollara başvurma çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.
İsmaili, ABD'nin eylemiyle ilgili gerekli tüm hukuki girişimlerde bulunacaklarını, Suriye ve Lübnan'ın iş birliğiyle konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.
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