İran'da iki askerin öldürüldüğü saldırıyla ilgili suçlanan Mirbeluçzehi idam edildi

AA

Sistan-Beluçistan Eyalet Adliyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mirbeluçzehi'nin, 9 Nisan 2015'te Birk Dağı'nda güvenlik güçlerine kurulan pusuda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki askerin öldürüldüğü saldırıyla suçlandığı belirtildi.

Ceyşul Adl adlı örgütün "asli unsurlarından" olduğu belirtilen Mirbeluçzehi'nin yargılandığı Devrim Mahkemesi tarafından "ülkeye karşı silahlı eylem" ve "rejim karşıtı gruplara etkin üyelik ve işbirliği" suçundan idama mahkum edildiği kaydedildi.

İdam kararının Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmasının ardından Mirbeluçzehi'nin sabaha karşı tutulduğu Zahidan cezaevinde idam edildiği aktarıldı.

Daha önce yeniden yargılama yapılması için yargıya çağrıda bulunan Mirbeluçzehi'nin avukatı Mustafa Nili de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef Hamid Mirbeluçzehi'nin ailesi ile yaptığım görüşmede idam hükmünün infaz edildiğini öğrendim. Bir şey yapamadığım için ailesinden utandım." ifadelerini kullandı.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında silahlı eylemler düzenliyor.

ABD tarafından Temmuz 2019'da "küresel terör örgütleri" listesine dahil edilen Ceyşu'l Adl, 2012'de "Cundullah" örgütünün elebaşı Abdulmelik Rigi'nin idam edilmesinden sonra kuruldu. Söz konusu örgüt 2013'ten bu yana "İran'daki Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında silahlı eylemler düzenliyor. Örgüt, Japonya ve Hindistan tarafından da terör örgütü kabul ediliyor.

Zahidan kentinde 13 Şubat 2019'da bomba yüklü araçla düzenlenen ve Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 27 askerin hayatını kaybettiği intihar saldırısını da Ceyşu'l Adl üstlenmişti. Örgüt, Ekim 2018'de 12 İran askerini kaçırmıştı. Askerlerden 9'u daha sonra serbest bırakılmıştı.