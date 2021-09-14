İran'da gayriresmi yollardan yılda 1,1 milyar dolar değerinde kripto para üretimi yapıldığı tahmin ediliyor

Dünyada en çok kripto para üretiminin gerçekleştirildiği ülkelerden İran'da gayriresmi yollardan yıllık 1,1 milyar dolar değerinde kripto para madenciliği yapıldığı belirtildi.
İran Meclisi Ekonomik Komisyonu, kripto para madenciliği endüstrisinin durumu ve kripto para ticaretinin ülke içindeki konumuna ilişkin bir rapor hazırladı.
Raporu, Meclisin açık oturumunda okuyan Komisyon Sözcüsü Gulam Rıza Merhaba, İran'da kripto para ticaretinin gayriresmi yollarla yapıldığına dikkati çekerek, "Ülkede ortalama günlük 700 Bitcoin, gayriresmi yollarla alınıp satılıyor. İnsanlar bu faaliyetleri hiçbiri lisansa sahip olmayan platformlar aracılığıyla yapmaktadır." dedi.
Kripto para ticareti için kimlik ibrazının zorunlu olmamasının ülkeler açısından çeşitli sorunlara neden olduğunu belirten İranlı Milletvekili, ülkede yıllık 1,1 milyar dolar değerinde kripto para madenciliği yapıldığının tahmin edildiği aktardı.
Öte yandan Meclis Ekonomik Komisyonunun raporunda, dünyada madencilik cihazları kullanılarak elde edilen 324 bin Bitcoin'den 19 bin 500'ünün gayriresmi yollarla İran'da çıkarıldığı kaydedildi.
Raporda ayrıca Bitcoin dahil olmak üzere kripto para madenciliğinin yasal ve etkin şekilde yapılması için fosil enerji kaynaklarından elektrik elde edilerek bu amaçla kullanılabileceğine işaret edildi.
Dünyada en çok kripto para üretiminin yapıldığı ülkelerden İran'da kripto para madenciliği faaliyetleri, yaygın elektrik kesintileri nedeniyle 26 Mayıs'ta dönemin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla 22 Eylül'e kadar askıya alınmış, ülkedeki kripto para madenciliği çiftlikleri kapatılmıştı.
Ruhani, haziranda da ülkede kripto para faaliyetlerinin yasallaştırılması ve bu alana yatırım yapan vatandaşların sermayesinin korunmasını sağlamak için gerekli adımların atılmasını istemişti.
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