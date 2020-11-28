İran'da Fahrizade suikastının ardından muhafazakar gazetelerde "intikam" manşetleri öne çıktı

İran nükleer programının kilit isimlerinden Savunma Bakan Yardımcısı Fahrizade'nin dün aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine muhafazakar kanada bağlı gazeteler "intikam" söylemini öne çıkarırken, reformistlere ve hükümete yakın gazeteler ise daha ılımlı ve sade başlıklar tercih etti.
Muhafazakar Vatan-ı İmruz gazetesi "Vurmazsak vururlar" manşetiyle intikam alınması gerektiğini savunarak, "İran'da genel bir öfke var. ABD ve siyonist rejimden intikam alınması talep ediliyor." ifadelerini kullandı.
İran lideri Ali Hamaney'in genel yayın yönetmenini atadığı, devletin resmi gazetesi Keyhan da "Göze karşılık göz, siyonistler beklesin" manşetiyle çıktı.
Yine muhafazakarlara yakın Şoru gazetesi, "Fahrizade'nin katillerini pişman edeceğiz" manşetini kullandı. Himayet gazetesi de "Halk intikam bekliyor" başlığını seçti.
Muhafazakar Cam-ı Cem gazetesi, "Yeniden 2010'a dönüldü" manşetiyle geçmişte diğer İranlı bilim adamlarına düzenlenen suikastlara atıf yaptı.
- Hükümete yakın gazeteler itidalli
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetine yakınlığıyla bilinen reformist Arman-ı Milli gazetesi ise "Gerginlik tuzağı" manşetini tercih ederek, "Stratejik sabır ve bölge şartlarının tahlili, kalan son 2 ayda İran'ın Binyamin Netanyahu ve Donald Trump'ın ateşi körüklemesine karşılık en önemli siyasi ekseni olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Hükümete bağlı olarak çıkan resmi İran gazetesi de "İranlı bilim adamına terör saldırısı" manşeti attı.
Reformist İtimad gazetesi ise "Bir terör saldırısının tahlili" başlığını kullanarak, yazarlarına konuyu analiz ettirdi.
Reformist Şark gazetesi, "Abserd'de kanlı terör" manşetiyle haberi sade bir şekilde verdi. Cevan gazetesi, haberi, "Bir bilim adamına daha terör saldırısı" şeklinde duyururken, Ferihtegan gazetesi, "Serçeşmeye terör saldırısı" başlığını tercih etti.
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