AA

Başkent Tahran'daki Azadi Meydanı'nda bulunan kule, 8 Ocak 2020'de Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının başkent Tahran'da yanlışlıkla ateşlenen hava savunma füzesiyle düşürülmesinin birinci yıl dönümünde gece boyunca müzik eşliğinde üç boyutlu özel ışık gösterisiyle aydınlatıldı.

AA'nın haberine göre; Tahran Belediyesi tarafından ışıklandırılan kuleye, uçakta hayatını kaybeden 176 kişinin anısına "176" ve "Unutmayacağız" mesajları yansıtıldı.

UÇAKTAKİ 176 KİŞİDEN KURTULAN OLMAMIŞTI

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

İRAN TAZMİNAT ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen sorumlular ortaya halen çıkarılamadı. İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, dün yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve bu ay içerisinde mahkemeye gönderileceğini duyurmuştu.

Tahran yönetimi, 30 Aralık 2020'de yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar (1,1 milyon Türk lirası) tazminat ödeyeceğini duyurmuştu. Kanada'da olayla ilgili İran devletine dava açan kurbanların yakınları ise sorumluların cezalandırılmasını istiyor.