AA

İran Milli Takımı'nın başına üçüncü kez geçen Carlos Queiroz, Brezilya 2014 ve Rusya 2018'in ardından Katar 2022'de de İran'la başarı arayacak.

69 yaşındaki deneyimli teknik adam, tarihte kendi ülkesi dışında bir ülkeyi üç farklı Dünya Kupası'na götüren ikinci isim olacak.

Kolombiya ve Mısır'daki görevlerinden hayal kırıklığıyla ayrılan Queiroz, 100'den fazla maça çıktığı İran'la Brezilya'da 1 puanla grup sonuncusu, Rusya'da ise 4 puanla grup üçüncüsü olarak kupaya veda etti.

KUPA ÖNCESİ ÇALKALANDI

22 yaşındaki Mahsa Emini'nin başörtüsünü doğru takmadığı için gözaltında öldürüldüğü iddiasının ardından futbolcuların da protestoları destekleyen eylemlerde bulunmasıyla İran Milli Takımı, Dünya Kupası öncesi çalkantılı bir dönemden geçti.

Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen İran'ın en önemli futbolcularından Sardar Azmoun, sosyal medya hesabından "En büyük ceza milli takımdan atılmak ama bu İranlı kadınların saçının tek bir teli için bile ödenecek küçük bir bedel." cümlesiyle tepkisini ortaya koyarken, paylaşımını bir süre sonra kaldırdı. Takımdaki bazı futbolcular da profil resmini siyah bir daire yaparak protestolara katıldı.

TAREMI VE AZMOUN İLE GOL ARAYACAK

Queiroz yönetimindeki İran, savunma ve orta sahada sıkıntılar yaşasa da ileri uçta çok etkili golcülere sahip.

Üç sezondur Porto forması giyen 30 yaşındaki Mehdi Taremi, tüm kulvarlarda çıktığı 114 maçta 62 gol attı. Rubin Kazan'dan Bayer Leverkusen'e transfer olan 27 yaşındaki Sardar Azmoun ise fazla şans bulamadığı Alman ekibinde 22 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kariyerini Feyenoord'da sürdüren kanat oyuncusu Alireza Jahanbakhsh'ın yanı sıra Ali Gholizadeh ve Mehdi Torabi kanatlarda Queiroz'un kozları olacak.

İran'ın kadrosunda Kayserispor'dan Majid Hosseini ve Ali Karimi de yer alıyor.