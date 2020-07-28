İran'da döviz piyasasında manipülasyon operasyonu: 25 gözaltı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, düzenlenen operasyonlarda döviz kurlarında manipülasyona neden olduğu tespit edilen ve izinsiz döviz alım satımı yapan bir şebekenin çökertildiğini söyledi.
Söz konusu şebekenin ele başı olduğu iddia edilen kişinin yakalandığını aktaran Rahimi, "Son günlerde düzenlenen operasyonlarda 30 kişilik şebekeyi kontrol eden bu kişi meslektaşlarımın çabasıyla ülkenin batısında yakalanarak, gözaltına alındı. Bu kişi, döviz piyasasındaki dalgalanmalarda rol sahibidir." dedi.
Rahimi, ele başıyla birlikte 24 şebeke mensubunun da yakalandığını belirtti.
İran'da döviz kurlarında geçen ay başlayan artışla birlikte dolar 18 Temmuz'da ilk kez 25 bin tümeni aşmıştı. Tahran'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda izinsiz döviz satışı yaparak döviz kurunun artışına neden olan 30 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.
İran'da Kasım 2018'de döviz ve altın piyasasında manipülasyona neden olmakla suçlanan iki kişi ise idam edilmişti.
Ülkede yıl başında 13 bin 350 tümen civarında işlem gören 1 ABD doları şu anda 23 bin tümen seviyelerinde alıcı buluyor.
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