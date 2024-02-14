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        Haberler Dünya Ortadoğu İran'da doğalgaz boru hattında şiddetli patlama

        İran'da doğalgaz boru hattında şiddetli patlama

        İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde bulunan doğalgaz ana dağıtım boru hattında şiddetli patlama meydana geldi. Yetkililer, boruda kalan gazın bitimine kadar yangının devam edebileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 05:49 Güncelleme: 14.02.2024 - 06:27
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        İran'da doğalgaz patlaması
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        İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Burucin ilçesindeki doğalgaz ana dağıtım boru hattında şiddetli patlama meydana geldi.

        Burucin Kaymakamı Fettah Keremi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Helvai bölgesindeki doğalgaz ana dağıtım hattında yangın ve patlama meydana geldiğini, Burucin-Lordigan-Huzistan boru hattı vanalarının kapatıldığını belirtti.

        Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin intikal ettiğini dile getiren İranlı yetkili, boruda kalan gazın bitimine kadar yangının sürebileceğini ifade etti.

        Öte yandan Burucin İtfaiye Müdürü İsmail Yezdani, Helvai ve Buldaci karayoluna yakın bir bölgede meydana gelen patlamada kendilerine şu ana kadar ölü ve yaralı olduğuna dair bir bilgi ulaşmadığını söyledi.

        Kilometrelerce mesafeden duyulan şiddetli patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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