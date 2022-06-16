İran'da 'casusluk' tutuklaması

Devlet televizyonu yayımladığı haberde, Batı Azerbaycan İstihbarat Genel Müdürlüğü görevlilerinin, muhalif grupların öncülüğünde ülkeden kaçmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldığını aktardı.
Haberde, gözaltına alınan zanlı için "Marksist solun, çalışma ortamında ayaklanma ve karışıklık çıkarmakla görevli ajanlarından biri, ülkeden kaçarken gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.
Gözaltına alınan kişinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’ndan önce iki "Fransız casusla" yaptığı toplantıda eylemlerini koordine ettiği ileri sürüldü.
Haberde, zanlının görevinin "işçi ve öğretmen mitinglerini birleştirmek ve onları ayaklanmalara ve karışıklığa dönüştürmek" olduğu iddia edildi.
İKİ FRANSIZ VATANDAŞI GÖZALTINA ALINMIŞTI
İran İstihbarat Bakanlığı, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkede "kaos, toplumsal düzensizlik ve istikrarsızlık" yaratmayı planlandıkları iddiasıyla iki Avrupalının gözaltına alındığını duyurmuştu.
Açıklamada, söz konusu kişilerin hangi ülkenin vatandaşı oldukları bilgisine yer verilmemişti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, 12 Mayıs'ta konuyla ilgili açıklamasında İran’da gözaltına alınan Avrupalıların Fransız vatandaşı olduğunu belirterek, olayı kınamış ve derhal serbest bırakılmalarını talep etmişti.
Açıklamada, Fransız makamlarının olaydan haberdar olur olmaz İran’ın Paris Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirilmişti.
İran da 17 Mayıs'ta "kaos ve toplumsal düzensizlik" oluşturmayı planlandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişinin Fransa vatandaşı olduğunu teyit etmişti.
Gözaltında tutulan Cecile Kohler ve Jacques Paris adlı Fransızların 28 Nisan'da Tahran'a geldiklerini ve ülkede rejim karşıtı gösterileri organize etmeyi planladıklarının tespit edilmesinin ardından gözaltına alındıkları ifade edilmişti.
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