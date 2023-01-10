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İran'da "casusluk" iddiasıyla yargılanan Belçikalı, 40 yıl hapse mahkum edildi

İran'da "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan bir Belçika vatandaşı, 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Giriş: 10.01.2023 - 18:28 | Güncelleme: ABONE OL
İran'da
AA

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Belçika vatandaşı Olivier Vandecasteele, "yabancı istihbarat servisi adına İran'a karşı casusluk yapmak", "İran'a karşı düşman ABD hükümetiyle işbirliği yapmak", İran'da döviz kaçakçılığı" ve "kara para aklamak" suçlarını işlediği gerekçesiyle yargılandı.

Tahran Devrim Mahkemesinde görülen davada Vandecasteele, "casusluk ve İran'a karşı ABD hükümetiyle işbirliği yaptığı" iddiasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"Kara para aklamak" suçundan 12.5 yıl hapse mahkum edilen Belçikalıya, "döviz kaçakçılığı"ndan da 2.5 yıl hapis ve para cezası ile 74 kırbaç cezası verildi. Mahkemenin kararına itiraz yolunun açık olduğu kaydedildi.

Öte yandan Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşu çalışanı olduğunu belirttiği Olivier Vandecasteele'in İran'da 28 yıl hapse mahkum edildiğini duyurmuştu ancak o dönemde Tahran'dan herhangi bir açıklama gelmemişti.

İran'da tutuklu Belçika vatandaşına mahkumiyet kararının Belçika Anayasa Mahkemesinin 8 Aralık'ta İran ile mahkum takası anlaşmasını askıya almasının ardından gelmesi dikkati çekiyor.

İki ülke arasında karşılıklı tutuklu ve mahkumların takasını öngören anlaşmayla ilgili hazırlanan tasarı, 21 Temmuz'da da Belçika Parlamentosunda onaylanmıştı. Anlaşmanın, Belçika'da terör suçlamasıyla hapse mahkum edilen İranlı diplomat Esedullah Esedi'nin ülkesine dönmesini sağlayacağı öngörülüyordu.

Fotoğraf: AA

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