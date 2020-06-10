İran'da bir düğüne katılan 40 kişiye Kovid-19 bulaştı

AA

İran'ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletindeki Erdel İlçesi Kaymakamı Mahmud Kiyani, İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) yaptığı açıklamada, ilçede düzenlenen bir düğün törenine katılan 118 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını ve 40'ının test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Kiyani, düğün ve taziye merasimlerinin ilçede vaka sayısını arttırdığını ve bundan sonra bu gibi toplu etkinlik düzenleyenler hakkınca yasal işlem yapılacağını ifade etti.