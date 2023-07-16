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        İran polisi zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenlere karşı ülke genelinde uygulama başlattı

        İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Seyid Muntazer el-Mehdi, zorunlu başörtüsü kuralını ihlal edenlerle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulama başlattıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 15:34
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        İran'da başörtüsü kuralları sıkılaştırılıyor
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        İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Polis Teşkilatı Sözcüsü Mehdi, konuyla ilgili bilgi verdi.

        Mehdi, "Başörtüsü kuralını ısrarla ihlal edenlere karşı ülke genelinde arabalı ve yaya devriyeler kurulacak. Polis tarafından bu kişiler uyarılacak. Uyarıların dikkate alınmaması durumunda söz konusu kişiler adli makamlara sevk edilecek." dedi.

        Polis sözcüsü kadınlardan bu konuda emniyet güçlerine yardımcı olmalarını istedi.

        İRAN'DAKİ GÖSTERİLER VE BAŞÖRTÜSÜ ZORUNLULUĞU

        İran'da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler başlamıştı.

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        Protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.

        Yaklaşık 4 ay süren gösteriler sonrasında bazı kentlerde kadınların, zorunlu olan başörtüsü kurallarına riayet etmedikleriyle ilgili eleştiriler yapılıyor.

        Sosyal medyada ülkede bazı kadınların sokak ve iş yerlerinde başörtüsüz dolaştıkları görülürken, son günlerde bu durumdan rahatsız olan rejim yanlısı muhafazakarlar, duruma tepki göstererek kuralların uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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