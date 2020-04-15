İran'da "asılsız koronavirüs paylaşımı" gerekçesiyle 23 kişiye gözaltı

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) konuşan, İsfahan Emniyet Genel Müdürü Muhammed Hasan İsmaili, "Sosyal medyada Kovid-19 salgını hakkında asılsız ve provokatif paylaşımlarda bulunan 23 kişi gözaltına alındı." dedi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 683'e, vaka sayısı 74 bin 877'ye ulaştı.