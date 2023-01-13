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İran'da apartmanda doğalgaz patlaması: 6 ölü, 4 yaralı

İran'a bağlı Batı Azerbaycan eyaletinin Bukan kentindeki bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Feci olayda aynı aileden 2’si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i itfaiye personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı

Giriş: 13.01.2023 - 03:59 | Güncelleme: ABONE OL
İran'da apartmanda doğalgaz patlaması: 6 ölü, 4 yaralı
İran'da doğalgaz patlaması: 6 ölü, 4 yaralı
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AA

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Bukan şehrinde bir konutta meydana gelen doğalgaz patlamasında 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın İran resmi haber ajansı IRNA'dan aktardığı bilgilere göre, Bukan Belediyesi İtfaiye ve Güvenlik Hizmetleri Başkanı Resul Marufi, doğalgaz hattındaki kaçaktan kaynaklandığı düşünülen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

İtfaiye ekiplerinin enkazdan aynı aileden 2’si çocuk 6 kişinin cansız bedenini çıkardığını aktaran Marufi, biri itfaiye eri olmak üzere yaralı 4 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

İranlı yetkili, enkaz kaldırma işlemlerinin yanı sıra arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

İlk belirlemelere göre olayın bir doğalgaz patlaması olduğunu kaydeden Marufi, patlamanın kesin nedeninin henüz tam olarak bilinmediğini, gaz şirketinden uzmanların araştırmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bukan Kaymakamı Babahan İskenderi de yaptığı açıklamada, patlamanın meydana geldiği yapının tamamının, yandaki iki yapının ise yüzde 70'inin yıkıldığını belirtmişti.

Görgü tanıklarının anlattığına göre enkaz altında başkalarının da bulunabileceğini aktaran İskenderi, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ettiklerini ifade etmişti.​​​​​​​

*Haberde AA'nın temsili fotoğrafı kullanılmıştır.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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