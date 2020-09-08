İran'da Afganları taşıyan araç devrildi: 7 ölü

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, sabah saatlerinde Kirman-Bam kara yolunda kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan bir otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle devrildi.

Kaza sonucu araçtaki 7 Afganistanlı göçmenin hayatını kaybettiği, 10'unun yaralandığı belirtildi.

Yaralıların, en yakın hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Fars eyaletinde geçen hafta da Afganistan uyruklu 12 kişinin bindiği otomobilin aşırı hız nedeniyle devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti.

,Bilal Güler