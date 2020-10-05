İran'da, ABD seçim sonuçlarının ülkelerini etkileyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 55

İranlı Öğrenciler Anket Merkezi (İSPA) tarafından geçtiğimiz günlerde, 18 yaş üstü 1618 kişiyle telefon aracılığıyla gerçekleştirilen "2020 ABD Başkanlık Seçimlerine İran Halkının Yaklaşımı" anketinin sonuçları açıklandı.
Ankete katılanların yüzde 55,3'ü önümüzdeki ay ABD'de düzenlenecek seçimlerin İran'ın geleceğini etkileyeceğini düşünürken, yüzde 26,4'ü ise karşıt görüş belirtti.
Katılımcılardan her 10 kişiden 3'ü ABD seçimlerini takip ettiğini ve adayları bildiğini aktardı. Bu kişilerden yüzde 56,6'sı seçimleri Trump'ın kazanacağını öngörürken yüzde 20,6 ise Joe Biden'ın ipi göğüsleyeceği tahmininde bulundu.
ABD seçimleriyle ilgilenen katılımcıların yüzde 36,7'si Biden'ın kazanmasının İran için daha iyi olacağı yönünde görüş öne sürdü. Katılımcıların yüzde 8,6'sı ise Trump'ın seçilmesinin ülke için faydalı olacağını düşünürken yüzde 46,1'i ise kim kazanırsa kazansın sonucun durumu değiştirmeyeceğine inandığını bildirdi.
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