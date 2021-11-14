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Son dakika bilgilerine göre, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bölgede 6,3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

EMSC ilk açıklamasında depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıkladı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü olarak 6,4 olarak duyurdu. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinin açıklamasında göre merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olan deprem yerel saatle 15.36'da kaydedildi.

Depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, deprem sonucu elektrik direğinin düşmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

FARKLI ÜLKELERDEN DE HİSSEDİLDİ

ABD Deprem Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6,3 derinliğini ise 10 km olarak duyurdu.

Dubai, Katar, Bahreyn ve Umman ve Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerinde de sarsıntının hissedildiği ifade edildi.