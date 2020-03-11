AA

İran'da 5 Devrim Muhafızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti



İran Devrim Muhafızları Ordu Sözcüsü Ramazan Şerif, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarında bulunan 5 Devrim Muhafızı'nın hayatını kaybettiğini söyledi.

Devrim Muhafızlarına ait Defapress haber sitesine göre, Şerif, "Koronavirüsle mücadele çalışmalarında bulunan 5 Devrim Muhafızı ve birkaç Besic (Milis Gücü) hayatını kaybetti. Virüs bulaşan bazıları da tedavi altında." dedi.

Şerif, ülke genelinde 100 bin Devrim Muhafızı ve Besic'in söz konusu çalışmada yer aldığını kaydetti.

İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilen Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 354 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 9 bine ulaştı.