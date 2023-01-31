İran'daki depremde binlerce ev hasar gördü

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 28 Ocak'ta meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde 3 bin 500 ev hasar gördü.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Batı Azerbaycan Konut İdaresi Başkanı Cafer Berzeger, depremde hasar gören konutlara dair bilgi verdi.

Berzeger, "Depremde en az 3 bin 500 ev, yüzde 20 ila yüzde 80 oranında hasar gördü." dedi.

Hoy depreminde evleri hasar gören İranlıların bir kısmının spor salonları ve kamu binalarına yerleştirildiği belirtiliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre 28 Ocak Cumartesi günü, İran'ın Hoy kentinde yerel saatle 21.44'te, yerin 6,49 kilometre derinliğinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Batı Azerbaycan Valiliği, 70 köyde yıkıma neden olan Hoy kentindeki depremde 3 kişinin öldüğünü, 1167 kişinin yaralandığını duyurmuştu.