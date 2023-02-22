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Haberler Dünya İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneybatısında 5,5 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneybatısındaki Fars eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Giriş: 22.02.2023 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,5 büyüklüğünde deprem
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AA

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaletine bağlı Dorz köyü olan 5,5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 04.41’te kaydedildi. Deprem yerin 11 kilometre altında gerçekleşti.

Fars Eyaleti Kızılay Müdürü Hüseyin Dervişi, yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Dervişi, deprem merkezine yakın bölgedeki acil müdahale ekiplerinin hazır beklediğini aktardı.

Dorz köyünde dün de 5,2 büyüklüğünde depremle meydana gelmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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