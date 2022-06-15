İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

AA

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü bünyesindeki Ulusal Sismoloji Merkezinin açıklamasına göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Cenah şehri olan deprem yerel saatle 10.36'da kaydedildi.

Yerin 8 kilometre altında meydana gelen depremin etkilerine dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ulusal Sismoloji Merkezi, Hürmüzgan’da bugün daha önce de 4,4 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirmişti.

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