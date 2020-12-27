İran'da 4 büyüklüğünde deprem

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 19.26'da merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Haftkel ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Bugün Elazığ'da da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.