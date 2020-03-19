İran'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 02.07'de İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

AA'nın aktardığı habere göre; depremin yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.