İran'da 3 gence verilen idam cezası kararı gözden geçirilecek

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İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına (HRANA) göre, dava avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Geçen yıl kasım ayında düzenlenen benzin zammı protestolarına katılmaları nedeniyle Yargıtay tarafından idam cezası kesinleşen Emir Hüseyin Muradi, Said Temcidi ve Muhammed Recebi'nin dava dosyaları Yargıtay tarafından tekrar gözden geçirilmek üzere alt mahkemeye sevk edildi." ifadeleri kullanıldı.

İranlı aktivistlerin, 3 gence idam cezasının iptali amacıyla sosyal medyada başlattıkları "İdam Etmeyin" etiketi yaklaşık 10 milyon kez kullanılmıştı.

- Benzin zammı protestoları

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor dönemden geçen İran halkı, 15 Kasım 2019'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı'ndan oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının 1000 tümenden 3 bin tümene yükseltilmesinin ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı.

Emniyet güçlerinin müdahale ettiği gösterilerdeki ölü ve yaralı sayısı hakkında İran makamlarınca resmi açıklama yapılmazken, Uluslararası Af Örgütü en az 304, Reuters haber ajansı ise 1500 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İran Meclisi Kum Milletvekili Mücteba Zünnur, olaylardan 7 ay sonra haziran ayında yaptığı açıklamada, benzin zammı protestolarında 6'sı emniyet görevlisi 230 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.