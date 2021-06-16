İran'da seçim krizi

Fars Haber Ajansına göre, 210 milletvekili, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla muhafazakâr adaylar Muhsin Rızai, Said Celili, Emir Hüseyin Kadızade Haşimi ve Ali Rıza Zakani'ye seslendi.

Milletvekilleri, söz konusu 4 adayın, kamuoyu yoklamalarında öne çıkan diğer muhafazakâr aday Reisi lehine seçimden çekilmelerini istedi.

Milletvekillerinin açıklamasında, muhafazakâr Reisi'nin adaylığında birleşmesi durumunda seçime katılımın artacağı ve güçlü bir hükûmet kurulmasının mümkün olacağı öne sürüldü.

İran Meclisinde çoğunluğunu muhafazakârların oluşturduğu 290 milletvekili bulunuyor.