İran'da 2017'deki protestolarla ilgisi olmakla suçlanan 5 kişiye idam cezası

AA

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansına (HRANA) göre, Aralık 2017'deki olaylarla ilgileri olduğu iddia edilen Mehdi Salihi Kaleşahruhi (37),Muhammed Bestami (30),Mecid Nazari Kenderi (28),Hadi Keyani (26) ve Abbas Muhammedi (29) için ikişer kez idam ve beşer yıl hapis kararı verildi.

Söz konusu sanıklara "isyan, yeryüzünde bozgunculuk çıkarma ve kamu düzenini bozma" gibi suçlamalar yöneltildiği belirtildi.

- Aralık 2017 olayları

İran'ın Meşhed kentinde 28 Aralık 2017'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik ve yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan olaylar kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak ve Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılan olaylarda 25 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 5 bin gösterici gözaltına alınmıştı.