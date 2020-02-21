21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran'da 11. Dönem Meclis Seçimleri için oy verme süreci başladı
- Ülkedeki 57 milyon 918 bin seçmen 208 seçim bölgesinde kurulan 55 bin sandıkta oy kullanıyor - Aday olmak isteyenlerin bir çoğunun Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmesi nedeniyle seçime katılımın düşük olacağı öngörülüyor
İran'da 11. Dönem Meclis Seçimleri için oy verme süreci ülke genelinde 55 bin noktada TSİ 07.30'da başladı.
Ülkede 290 sandalyenin bulunduğu meclisteki milletvekillerini seçmek için 57 milyon 918 bin seçmen 208 seçim bölgesinde kurulan 55 bin sandıkta oy kullanıyor.
Oy verme süreci TSİ 17.30'a kadar devam edecek. İran Seçim Merkezi gerekli görülmesi halinde bu süreyi 24.00'e kadar uzatabilecek.
Seçimlere katılmak için başvuruda bulunan 16 bin 33 kişiden 7 bin 148’inin adaylığı onaylandı. Buna göre, 290 sandalyelik meclisteki her bir sandalye için 24 aday yarışıyor.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ikametgahında kurulacak sandıkta oy kullanması öngörülürken Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Meclis Başkanı Ali Laricani'nin oy kullanacakları sandıklar açıklanmadı.
Başkent Tahran 35 milletvekiliyle meclise en fazla vekil gönderecek eyalet olurken, Elburz, İlam, Kum ve Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletlerinden ise 3'er milletvekili seçilecek.
Öte yandan İranlı seçmenler, Meclis seçimlerinin yanı sıra 5. Dönem Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için de oy kullanıyor.
Ülkede 2 milyon 931 bin 716 kişi ise ilk defa oy kullanacağı seçimle ilgili ilk sonuçların yarın sabahtan itibaren açıklanmaya başlayacağı belirtildi.
- Katılımın düşük olması bekleniyor
Seçimlerde aday olmak için başvuran adaylardan bir çoğunun Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmesi nedeniyle özellikle reformist kanada mensup seçmenin "seçimle bir şeylerin değişeceğine dair beklentisinin azalması" nedeniyle katılımın düşük olacağı öngörülüyor.
Başkent Tahran'a yakın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından sağlık yetkilileri halka dışarı çıkmamaları, dikkat etmeleri ve maske takmaları çağrısında bulunuyor. Ülkede baş gösteren virüs vakasının da seçimlere katılımın düşmesinde önemli bir faktör olacağı belirtiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!