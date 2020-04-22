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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Petrol fiyatlarındaki düşüşten zarar görüyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle petrol fiyatlarındaki sert düşüşlerden zarar gördüklerini söyledi.

22.04.2020 - 12:39 | Güncelleme: ABONE OL
İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
AA

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Ruhani başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, petrol fiyatlarındaki düşüşleri değerlendirdi.

ABD yaptırımları nedeniyle ülkesinin petrol satışlarının azaldığına dikkati çeken Ruhani, buna karşın fiyatlardaki düşüşlerin tüm petrol üreticisi ülkeler gibi İran'a da zarar verdiğini belirtti.

Kovid-19 salgınının ülkelerin ekonomisini alt üst ettiğini ve tüm ekonomik tahminleri yok ettiğini vurgulayan Ruhani şunları kaydetti:

"Biz dahil tüm petrol ülkeleri zarar görüyor. Elbette, bazılarının zararı çok yüksek. Bizim zararımız ise daha az ama bu durumun bize de faydası yok. Petrol bağımlılığımız kendi isteğimizle ya da düşmanın dayatmasıyla azaldığı için zararımız kesinlikle daha az olacaktır."

Ruhani, Kovid-19 salgınının ülkedeki hızının azaldığını ifade ederek, salgına karşı sürdürülen sosyal mesafe kurallarının ülke genelinde uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

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