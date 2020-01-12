İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Katar açıklaması

12 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar'la ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduklarını söyledi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle başkent Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda bir araya geldi.
İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Ruhani, "Katar'la ilişkilerimizi geliştirme konusunda kararlıyız. Bazı ülkelerin Katar'a yaptırım uyguladığı dönemlerde Katar'ın yanında olduk. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.
İki ülkenin siyasi ilişkilerinin iyi olduğuna işaret eden Ruhani, "Ekonomi, ticaret, bilim ve kültür alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi konusunda imkanlara sahibiz. Birkaç aya kadar iki ülke ekonomik iş birliği komisyonu kurulacaktır." ifadelerini kullandı.
Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nin güvenliği konularında fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Ruhani, tüm bölge güvenliği konularında diplomatik ilişkilerin artırılacağını söyledi.
Öte yandan, Fars Haber Ajansı'na göre, Katar Emiri Al Sani konuşmasında, iki ülke ilişkilerinin güçlenmesini arzu ettiklerini belirtti.
Ekonomi ve turizm alanlarında iki ülkenin hedef belirlediğini ifade eden Al Sani, "İran'la tarihi ilişkilere sahibiz. Ülkemize yaptırım uygulandığı günlerde İran'ın yanımızda olmasını hiçbir zaman unutmayacağız." dedi.
Bölgede hassas bir dönemden geçildiği süreçte Tahran'da olduğunu belirten Al Sani, tüm sorunların diyalogla çözülebileceği konusunda görüş birliğine sahip olduklarını kaydetti.
2013'te Katar Emiri olmasının ardından İran'a yaptığı ilk ziyaretinde Al Sani'nin, İran Meclis Başkanı Ali Laricani'yle de bir araya gelmesi bekleniyor.
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