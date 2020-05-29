İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den halka "talimatlara uyun ve zorunlu olmayan seyahatlerden kaçının" çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı eyaletlerde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili vaka ve can kayıplarının yeniden artması üzerine halka sosyal mesafe ve sağlık kurallarına uyma, zorunlu olmadıkça seyahat etmeme çağrısında bulundu.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani, Sağlık Bakanı Said Nemeki ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ülkede sosyal mesafe ve sağlık talimatlarına uyulmasının önemini vurgulayan Ruhani, "Eyaletlerin koronayla mücadele kurulları, valiler ve yerel yetkililerle iş birliği içinde Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) ve medyanın da katılımıyla, virüs tamamen ortadan kalkıncaya kadar halkı sağlık talimatlarına uymaya davet etmelidir." dedi.
- "Bazı kısıtlamaları tekrar uygulamak zorunda kalabiliriz"
Sağlık Bakanı Nemeki'nin şehirlerarası yolculuklar nedeniyle bayram tatili sonrasında vaka sayılarının artabileceğine yönelik endişeleri üzerine Ruhani, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve IRIB'e, halkı bilgilendirme virüsün yayılmasına yol açacak zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması için gereken uyarıları yapma ve gerekli önlemleri alma talimatı verdi.
Nemeki ise "Halkın hafta sonu tatillerinde ve yaz tatilinde zorunlu olmayan seyahatlere çıkmaya devam etmesi ve sağlık talimatlarına tam olarak riayet etmemesi halinde koronavirüs ülkede bir kez daha zirveye çıkabilir. Bu durumda bazı kısıtlamaları tekrar uygulamak zorunda kalabiliriz." ifadelerini kullandı.
- İran'da günlük vakalar tekrar 3 bin sınırına dayandı
İran'da nisan ayının ortalarında düşüşe geçen vaka sayıları ve can kayıpları, son haftalarda tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmemesi nedeniyle yeniden artışa geçti.
İran'da 2 Mayıs'ta vaka sayısı 802'ye, 25 Mayıs'ta da günlük can kaybı yaklaşık iki buçuk ay sonra 34'e kadar inmişti. Bugüne gelindiğinde ülkede son 24 saatte 50 can kaybı yaşanırken vaka sayısı da 2 bin 819 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, 31 eyaletin 15'inde son bir gün içinde hiç ölüm vakası görülmediğini belirtmişti. Buna karşın 10 eyalette vakalarda artış görüldüğünü aktaran Cihanpur, "Rezevi Horasan, Batı ve Doğu Azerbaycan, Loristan, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Mazenderan ve Kirman ile Sistan-Beluçistan'ın bazı bölgeleri de yüksek riskli bölgeler arasında yer alıyor." demişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!