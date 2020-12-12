İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Attığımız adımların ardından salgın eyaletlerin çoğunda geriledi"

Ruhani, başkent Tahran'da başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kış mevsiminde şartların daha tehlikeli olabileceğini belirterek bütün sağlık kurallarına uyulmasını isteyen Ruhani, "Son aylarda attığımız adımların ardından salgın eyaletlerin çoğunda geriledi. Gidişat umit verici. Hâlihazırda sadece 12 ilçe kırmızı bölge durumunda. Bunları da kısa sürede turuncu ya da sarıya çevirme telaşındayız." ifadelerini kullandı.
Günlük can kaybının 500 sınırından 200'lere düştüğünü aktaran Ruhani, gelecek haftalarda ölümlerin daha da azalacağı öngörüsünde bulundu.
Ülke içinde aşı çalışmalarının devam ettiğini, dışarıda geliştirilen aşıların ithal edilmesi için de gerekli adımların atıldığını ifade eden Ruhani, şunları söyledi:
"Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) onayladığı bir aşı henüz yok ancak Sağlık Bakanlığının etkili olduğuna inandığı her aşının alınması talimatını verdim. Merkez Bankası da konuyla ilgili devrede. Bu konuda bir sorunumuz yok. Bu aşıları alacağız ve risk altında olan sağlık çalışanları bunları kullanacak."
İran genelinde Kovid-19'la mücadele kapsamında geçen ay sonunda geniş çaplı sınırlamalar getirilmişti.
İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla Kovid-19 salgınında toplam can kaybının 51 bin 728'e, vaka sayısının da 1 milyon 92 bin 617'ye çıktığını açıklamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!